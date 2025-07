Prefeitura de Cruzeiro do Sul reinaugura Estádio ‘O Cruzeirão’ neste sábado

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul entregará neste sábado, 27, a reforma do Estádio ‘O Cruzeirão’, um dos maiores símbolos do esporte local e referência histórica do futebol cruzeirense. O espaço, que passou por uma ampla revitalização, será reinaugurado com o lançamento oficial das competições da primeira e segunda divisão do futebol municipal, a partir das 19h.

A obra, no valor de R$ 425 mil, foi viabilizada por meio de emenda parlamentar do senador Sérgio Petecão e com recursos da gestão municipal. O estádio recebeu cobertura da arquibancada, pintura completa, instalação de redes de proteção, recuperação do gramado e reforço na iluminação com refletores de LED, que agora praticamente dobram a capacidade de luminosidade do campo.

O prefeito Zequinha Lima destacou a importância do Cruzeirão para a cultura esportiva do município.

“O Cruzeirão é a casa do futebol em Cruzeiro do Sul, um verdadeiro patrimônio do esporte local. Essa é a segunda vez que nossa gestão realiza melhorias no estádio. Já havíamos implantado a iluminação de LED e agora ampliamos a capacidade, cobrimos arquibancadas e deixamos tudo pronto para receber o público com conforto e segurança. O investimento no esporte é um compromisso nosso”, afirmou.

Além das melhorias estruturais, a prefeitura também garante apoio total às competições que serão realizadas no local. A entrada para os jogos será gratuita para o público, com as despesas de realização e inscrições das equipes totalmente custeadas pela administração municipal.

“O torcedor da nossa gestão não paga para assistir aos jogos. É a prefeitura quem financia tudo, da estrutura à competição. Assim garantimos incentivo ao esporte e mais acesso para a população”, reforçou o prefeito.