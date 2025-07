Prefeitura de Cruzeiro do Sul reinaugura Unidade de Saúde no Cruzeirinho após reforma e ampliação

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, entregou na manhã desta quinta-feira, 24, a reinauguração da Unidade de Saúde Geosete Mariano Coelho, no bairro Cruzeirinho. O espaço passou por obras de reforma e ampliação, com o objetivo de oferecer mais qualidade e conforto nos atendimentos à população.

A entrega oficial contou com a presença do prefeito Zequinha Lima e do secretário municipal de saúde, Marcelo Siqueira, dos vereadores Anderson Girimum e Josafá Vale, além de moradores da comunidade e profissionais da área. A revitalização foi viabilizada por meio de emenda parlamentar do senador Márcio Bittar.

Durante a solenidade, o prefeito destacou que a obra faz parte de um compromisso da gestão com a reestruturação de toda a rede de saúde municipal.

“Vamos chegar ao final do ano que vem com praticamente 100% das unidades de saúde de Cruzeiro do Sul, tanto da zona urbana quanto rural, reformadas. Esse é um compromisso que assumimos com a comunidade: entregar unidades ampliadas, equipadas, com melhores condições para acolher os usuários do SUS. Saúde é prioridade, porque sem saúde ninguém consegue trabalhar, viver com dignidade”, afirmou Zequinha Lima.

O secretário Marcelo Siqueira reforçou que a unidade foi completamente reequipada e recebeu reforço no quadro funcional, inclusive com a atuação de equipe multiprofissional.

“A unidade passou por reforma estrutural, foi equipada e teve seus serviços ampliados, especialmente na área da saúde da mulher. Agora, ela está habilitada para realizar a implantação de DIUs, incluindo os de alto custo, que são disponibilizados de forma gratuita. Esse é um serviço essencial, que traz acessibilidade e segurança para as mulheres da comunidade”, explicou.

Ainda segundo o secretário, a equipe multiprofissional conta com psicólogo, fisioterapeuta, educador físico, entre outros especialistas, que vão garantir um atendimento integral aos moradores do bairro Cruzeirinho.

A população aprovou as melhorias. A moradora Maria da Silva falou com alegria sobre a nova estrutura e a qualidade no atendimento.

“Para mim é de grande importância, porque aqui é um lugar bem acolhedor. As pessoas chegam necessitadas e as profissionais são ótimas no atendimento. É tudo muito bom, um lugar aconchegante, com profissionais que realmente se preocupam com a gente”, destaca.

O morador Antônio Monteiro também comemorou a entrega. “Agora está bonito. Os profissionais já atendiam bem antes, e agora vai ficar ainda melhor. Espero que continue assim, cada vez melhor para toda a população”, afirmou.