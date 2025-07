Prefeitura de Feijó decreta situação de emergência após enchente do Rio Envira

A Prefeitura de Feijó, no interior do Acre, decretou situação de emergência devido ao transbordamento do Rio Envira, que alagou diversas áreas do município. O Decreto nº 153, assinado pelo prefeito Railson Ferreira da Silva, foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE), desta sexta-feira (11).

A medida foi adotada diante da elevação rápida do nível do rio, causada pelo aumento das chuvas na região. Segundo o documento, a previsão de mais chuvas nos próximos dias pode agravar ainda mais o cenário, afetando diretamente a população ribeirinha e ampliando as áreas alagadas.

Com o decreto, todos os órgãos da administração municipal devem atuar de forma conjunta, sob coordenação da Defesa Civil, para planejar e executar ações de resposta à emergência. O documento também autoriza a convocação de voluntários e campanhas de arrecadação para apoiar os moradores atingidos. Essas ações serão coordenadas pela Secretaria Municipal de Assistência Social.

Além disso, ficam autorizadas contratações emergenciais de bens, serviços e obras, sem necessidade de licitação, desde que os contratos não ultrapassem 180 dias e que a emergência não decorra de falhas administrativas.

A situação de emergência será válida para as áreas identificadas como atingidas pela Defesa Civil de Feijó, com base em relatórios técnicos.

decreto de emergência