Prefeitura de Rio Branco entrega, na próxima sexta, a 39ª Unidade de Saúde totalmente revitalizada

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, irá entregar para a população na próxima sexta-feira, 4 de julho, às 9h, a Unidade Básica de Saúde Raimunda Dionísio da Silva, localizada na Rua Juricaba, nº 571, no bairro João Paulo. A unidade foi completamente revitalizada e recebeu um investimento de R$ 234.154,44 em recursos próprios e será devolvida à comunidade com estrutura adequada e ambiente mais acolhedor.

As obras de reforma incluíram a demolição de estruturas comprometidas, substituição de revestimentos de parede e piso, instalação de forros em PVC e placas de gesso, nova cobertura, pintura interna e externa, construção de passeio e calçadas, além da colocação de novas portas, louças sanitárias e itens de acessibilidade. Tudo isso, com o objetivo de garantir um atendimento mais digno e eficiente para a população da região.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Rennan Biths, a reabertura da unidade marca um importante avanço na estrutura da rede de atenção básica do município. “A entrega desta unidade é um marco para a população. Reestruturar nossos espaços de atendimento é fundamental para oferecer um serviço mais digno à população e dar melhores condições de trabalho às nossas equipes”, afirmou.

VEJA TAMBÉM: Prefeitura de Rio Branco convoca aprovados no processo seletivo da Educação; CONFIRA

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, destacou a relevância do investimento para as reformas das unidades de saúde “A saúde começa nas unidades básicas, onde se faz o primeiro atendimento e o cuidado mais próximo do cidadão. Investir com recursos próprios nessa reforma é uma demonstração do nosso compromisso com quem mais precisa. Estamos trabalhando para que todos os bairros de Rio Branco tenham uma saúde cada vez mais presente e de qualidade”, afirmou o gestor.

A entrega da nova estrutura da UBS Raimunda Dionísio representa mais uma conquista para ampliar o acesso da população aos serviços públicos com qualidade, conforto e respeito.