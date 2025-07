Prefeitura de Rio Branco instala ponto de internet gratuita no Parque Ipê

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom comemorou neste sábado (12), a instalação de um ponto de internet gratuita no Parque Ipê, local que serve como entretenimento e lazer para amigos e famílias da capital acreana.

De acordo com o gestor, a ação faz parte do programa Conecta Rio Branco, que disponibiliza a conectividade digital em outros pontos estratégicos da cidade como Praça da Revolução, Terminal Urbano, entre outros.

“Agora chegou a vez de um dos maiores espaços ao ar livre para caminhadas e atividades físicas receber essa estrutura moderna, beneficiando centenas de pessoas todos os dias. Essa é mais uma etapa do nosso projeto de modernização e inclusão digital, iniciado em 2021, quando assumi a gestão municipal, com o compromisso de aproximar Rio Branco do futuro”, afirmou o prefeito.

Bocalom parabenizou o secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Tecnologia e Inovação (SDTI) Ezequiel Bino pela iniciativa e a presença do presidente da Câmara Joabe Lira e de Marcio Mustafa pelo apoio. “Vamos seguir conectando nossa gente, fortalecendo a liberdade de acesso à informação e cuidando de cada canto da cidade”, finalizou.