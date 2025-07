Prefeitura de Rio Branco já recolheu 80 toneladas de lixo nos primeiros dias da Expoacre 2025

Em apenas três dias de Expoacre 2025, a Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Cuidados com a Cidade (SMCCI), já recolheu impressionantes 80 toneladas de lixo no Parque de Exposições.

A informação foi divulgada pela própria gestão municipal em um vídeo bem-humorado nas redes sociais, que mostra detalhes de como tem sido realizado o trabalho de limpeza durante a maior feira agropecuária e de empreendedorismo do estado do Acre.

“Quando o assunto é limpeza, eles dão aula. Trabalho intenso das equipes de limpeza para deixar tudo organizado e limpo”, destacou a publicação oficial da prefeitura, em agradecimento às equipes que atuam diariamente nos bastidores do evento.

A ação reforça o compromisso da gestão com a manutenção da limpeza e da organização do espaço, mesmo com o grande fluxo de visitantes que circulam pelo parque desde o início da feira. A Expoacre segue movimentando a capital acreana até o próximo domingo (3).

Veja o vídeo: