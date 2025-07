Prefeitura divulga lista de convocados no processo seletivo da Emurb; confira a lista completa

O governo de Rio Branco publicou, na manhã desta quarta-feira (9), no Diário Oficial do estado, a convocação de diversos aprovados no processo seletivo simplificado da Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco (Emurb).

Ao todo serão 22 cargos diferentes listados. Os documentos necessários deverão ser originais, conforme os arquivos que foram anexados anteriormente no sistema de inscrição RB Simplificado.

É importante ressaltar que a falta de apresentação de quaisquer documentos implicará na eliminação.

Confira a lista completa através do documento abaixo.

processo seletivo da EMURB