Prefeitura explica como funciona o novo método de pagamento por PIX nos ônibus de Rio Branco

O transporte coletivo de Rio Branco acaba de ganhar uma novidade que promete facilitar a vida de quem depende do serviço no dia a dia. Agora, os passageiros podem comprar suas passagens direto pelo celular, utilizando o sistema de pagamento via Pix, tudo de forma rápida, prática e sem enfrentar filas.

Com o aplicativo SIGO, o usuário pode recarregar o cartão de transporte ou comprar a passagem diretamente pelo celular. A nova ferramenta elimina a necessidade de troco ou dinheiro em espécie, oferecendo mais agilidade e comodidade no embarque.

FIQUE POR DENTRO: Bocalom sanciona lei que autoriza pagamento de passagem de ônibus via PIX em Rio Branco

Na prática, quem optar por essa modalidade precisa apenas gerar o ticket no app e aproximar o código no validador da plataforma Olivos, liberando a catraca de forma imediata. Mas é importante ficar atento: a passagem adquirida pelo aplicativo deve ser utilizada em até duas horas após a ativação. Por isso, o passageiro deve se organizar para garantir o embarque dentro desse prazo.

Segundo a Prefeitura, a iniciativa faz parte do processo de modernização do transporte público da capital acreana, valorizando o tempo do cidadão e oferecendo mais dignidade e eficiência no serviço. “Chega de filas e preocupação com troco. Essa é mais uma inovação que valoriza o seu tempo e torna o transporte público mais moderno e eficiente”, destacou a gestão municipal na divulgação.