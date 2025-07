Prefeitura lança seletivo com 10 vagas para agente educacional; confira os detalhes

A Prefeitura de Capixaba, no Acre, está com inscrições abertas para um processo seletivo que visa preencher 10 vagas e formar cadastro reserva para o cargo de Agente de Educação. A função exige ensino médio completo, idade mínima de 18 anos e residência na área de atuação das crianças beneficiadas.

Os profissionais selecionados cumprirão carga horária de 30 horas semanais, com salário mensal de R$ 1.518,00.

Inscrições presenciais

Os interessados devem se inscrever presencialmente nos dias 14 e 15 de julho, no horário das 7h30 às 12h e das 14h às 17h. O atendimento será feito na sede da Secretaria Municipal de Educação, situada na Rua Cecília Boaventura, nº 1093, no Centro de Capixaba.

A seleção será realizada por meio de análise curricular. O certame terá validade de seis meses, podendo ser prorrogado por mais seis, conforme a demanda do programa. Participe do nosso canal no WhatsApp e fique por dentro das notícias: