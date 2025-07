Prefeitura no Acre abre processo seletivo para brigadistas voluntários de combate a incêndios

A Prefeitura de Feijó anunciou, nesta sexta-feira (4), a abertura de um novo processo seletivo para a formação de brigada voluntária voltada ao combate de incêndios florestais e queimadas urbanas. O edital nº 001/2025, lançado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA), disponibiliza 10 vagas imediatas sendo duas destinadas exclusivamente a mulheres além de cinco vagas para cadastro de reserva.

A atuação será por um período inicial de três meses, com possibilidade de prorrogação, a depender das condições climáticas e da necessidade de reforço durante a estiagem. Os voluntários selecionados irão atuar em parceria com o 9º Batalhão de Educação, Proteção e Combate a Incêndios Florestais do Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC), conforme previsto na Lei Municipal nº 947/2021.

Embora o trabalho não gere vínculo empregatício nem obrigações trabalhistas, os participantes que cumprirem uma jornada diária de 6 horas receberão um auxílio mensal de R$ 1.488,00 correspondente a 16 Unidades Fiscais do Município de Feijó (UFMF) para custear despesas com alimentação e transporte. No entanto, ausências, mesmo justificadas com atestado médico, acarretarão desconto proporcional no valor do benefício.

O edital estabelece que a carga horária será definida em comum acordo entre o voluntário e a SEMMA, desde que respeitada a legislação vigente. Em razão das exigências físicas da função, não haverá reserva de vagas para pessoas com deficiência.

Após a divulgação dos resultados, os classificados deverão comparecer à SEMMA para assinar o Termo de Adesão ao Serviço Voluntário no prazo de até 10 dias úteis. O não comparecimento implicará em desistência, abrindo espaço para a convocação dos próximos colocados na lista. A iniciativa busca fortalecer a atuação preventiva e emergencial contra incêndios no município, unindo esforços entre o poder público e a comunidade.

