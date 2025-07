Prefeitura recolhe 18 toneladas de lixo após show de Gusttavo Lima na Expoacre Juruá

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul mantém uma força-tarefa de limpeza no Estádio Arena do Juruá durante toda a programação da Expoacre Juruá, que segue até domingo. A operação conta com mais de 40 servidores atuando diariamente na coleta de resíduos em todo o parque de exposições, com o apoio de uma vassoura mecânica.

Após o show do cantor Gusttavo Lima, na noite de quinta-feira (3), a equipe recolheu mais de 12 toneladas de resíduos sólidos. Além disso, entre 5 e 6 toneladas de materiais recicláveis, como latas de alumínio, garrafas PET e vidro, foram separadas para reaproveitamento.

Segundo o responsável pelo setor de limpeza da prefeitura, Fábio Novo, cerca de 40% do material reciclável será encaminhado à Cooperativa de Recicláveis (Coopsul), reduzindo a sobrecarga no lixão municipal. “Esse impacto ambiental positivo é resultado direto da parceria com a cooperativa, que tem sido fundamental no processo de destinação correta dos resíduos”, afirmou.

A limpeza no local tem início nas primeiras horas do dia, antes da chegada do público. A operação será mantida até o encerramento do evento, com o objetivo de garantir um ambiente limpo e seguro para os visitantes.