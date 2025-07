Prefeitura reforça segurança no Horto com câmeras em trilhas e lança internet gratuita em pontos turísticos

A Prefeitura de Rio Branco lançou duas novas iniciativas voltadas à segurança pública e à inclusão digital. O evento foi realizado na manhã desta sexta-feira (11), no Horto Florestal, com a presença do prefeito em exercício, Alysson Bestene, do secretário de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Tecnologia e Inovação, Ezequiel Bino, e demais autoridades.

A primeira iniciativa é a ampliação do projeto Rio Branco Mais Segura, que recebeu um investimento de R$1,3 milhão. A nova fase do programa contempla a instalação de câmeras de videomonitoramento em pontos estratégicos da cidade, com o objetivo de reforçar a prevenção e o combate à criminalidade.

Durante a cerimônia, o prefeito em exercício, Alysson Bestene, destacou a importância do monitoramento para a segurança da população. “Já na gestão do prefeito Tião Bocalom, foram feitos investimentos inéditos na segurança primária em diversos ambientes da cidade. Esse monitoramento eletrônico, com câmeras, tem demonstrado resultados e traz uma sensação de segurança para as famílias de Rio Branco”, afirmou.

Ele também comentou o reforço da vigilância nas trilhas do parque, após um episódio de tentativa de estupro ocorrido no local. “Hoje estamos ampliando para uma área que não era coberta por essas câmeras, que era a trilha, e agora vamos ter 100% da trilha coberta aqui no Horto Florestal. Isso inibe a prática de crimes, com câmeras, placas de aviso, sinalização e também o novo sinal de internet do Conecta Rio Branco”, completou Bestene.

O secretário Ezequiel Bino reforçou o compromisso da gestão em tornar os espaços públicos mais seguros. “Todos lembram daquele lamentável episódio em janeiro deste ano, em que aqui, infelizmente, uma das usuárias sofreu uma tentativa de estupro. Naquela época, as câmeras que aqui estavam já ajudaram a identificar o criminoso. Mas vimos a necessidade de ampliar o monitoramento para 100% das trilhas. Estamos entregando isso hoje: 32 câmeras novas em 12 pontos de monitoramento no Horto Florestal”, explicou.

A segunda iniciativa anunciada foi o Conecta Rio Branco, que disponibiliza internet gratuita em locais públicos e turísticos. “Já temos o Conecta na Praça da Revolução, no Terminal Rodoviário, e hoje inauguramos aqui no Horto e também no Lago do Amor. A internet tem capacidade para conectar até 1.500 pessoas simultaneamente com qualidade”, afirmou Bino.

Segundo ele, o acesso é feito por QR Code e o próximo local a receber o serviço será o Parque Chico Mendes. A ampliação da internet também acompanha os investimentos em segurança. “Estamos levando tanto o videomonitoramento quanto a conectividade para o Capitão Ciríaco e o Parque Chico Mendes, que recebem milhares de pessoas todos os meses”, completou.

Alysson Bestene destacou que os investimentos refletem o compromisso da gestão com espaços públicos mais seguros e acessíveis. “A prefeitura tem mostrado que quer oferecer uma cidade mais interativa, tecnológica e segura, para que os moradores possam utilizar os parques com suas famílias, praticar esportes, lazer e cultura com tranquilidade em todos os bairros de Rio Branco”, concluiu.

O próximo ponto turístico que deverá receber o projeto Conecta Rio Branco é o Parque Chico Mendes.