Premiê do Reino Unido defende reconhecimento do Estado da Palestina

O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, defendeu o reconhecimento do Estado da Palestina como parte de um processo da paz no Oriente Médio. A declaração do premiê britânico aconteceu na sexta-feira (25/7), após a França anunciar que reconhecerá o Estado palestino.

Em um comunicado divulgado na rede social X, Starmer classificou a atual situação de palestinos na Faixa de Gaza como uma “catástrofe humanitária”. Por isso, o premiê disse que o Reino Unido, ao lado de aliados, trabalha em um “caminho para a paz na região”.

“Esse caminho estabelecerá medidas concretas para transformar o cessar-fogo desesperadamente necessário em uma paz duradoura. O reconhecimento de um Estado palestino precisa ser um desses passos. Sou inequívoco quanto a isso”, afirmou o primeiro-ministro do Reino Unido.

Nesta semana, o presidente Emmanuel Macron anunciou que a França reconhecerá a Palestina como Estado. A previsão é de que a decisão seja formalizada na próxima Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), em setembro.

Até o momento, 147 dos 193 países que compõem a ONU reconhecem a Palestina. A solução de dois Estados, contudo, é rejeitada pelos governos de Israel e dos EUA.