PremieR reformula linha e aposta em fórmula com antioxidantes naturais

A PremieRpet, líder no mercado de alimentos super premium para cães e gatos, anunciou a reformulação de sua principal linha de produtos. Após mais de cinco anos de pesquisa e desenvolvimento, a nova geração da linha PremieR chega ao mercado com uma nova fórmula, que inclui antioxidantes naturais e novos sabores.

A renovação contempla todas as linhas da marca — PremieR Fórmula, PremieR Ambientes Internos, PremieR Raças Específicas, PremieR Gatos, PremieR Seleção Natural e PremieR Nattu — e reafirma o compromisso da empresa com a saúde e longevidade dos pets.

Todos os produtos continuam livres de corantes e aromatizantes artificiais, agora com o diferencial de utilizar apenas antioxidantes naturais.

Foco em nutrição

Segundo Juliana Toloi, diretora técnica de Pesquisa e Desenvolvimento da PremieRpet, a nova composição foi pensada para fornecer um equilíbrio ideal de proteínas, vitaminas e aminoácidos essenciais.

“Toda a linha PremieR traz o que existe de mais moderno em termos de nutrição de alta precisão e benefícios para os pets. E mesmo com o sucesso da linha com os consumidores, sempre estamos atentos a novidades e atualizações para esses produtos.” Juliana Toloi, diretora técnica de Pesquisa e Desenvolvimento da PremieRpet

Agora, os alimentos secos PremieR contam com um exclusivo blend de antioxidantes de origem natural, composto por concentrado de tocoferóis, extrato de alecrim, chá verde, menta e hortelã.

Esses ingredientes garantem a conservação ideal dos alimentos, protegem os nutrientes e evitam a oxidação de forma eficaz e segura sem comprometer o sabor ou a estabilidade do produto.

As fórmulas foram aprimoradas com ingredientes de maior valor biológico, o que melhora a absorção dos nutrientes e proporciona mais sabor aos alimentos, tornando a refeição ainda mais atrativa para os pets.

“Portanto, os tutores que quiserem produtos com antioxidantes naturais terão toda a linha PremieR para escolherem o produto mais adequado para o seu cão ou gato’, garante Juliana.

Um dos destaques da nova fase é a ampliação do portfólio de sabores da linha PremieR Fórmula Cães, que agora inclui opções como carne com batata-doce, cordeiro com cenoura e frango com mandioca.

Os alimentos seguem entregando benefícios funcionais, como suporte à saúde intestinal e oral, além de auxiliar na redução do odor e volume das fezes, sempre respeitando as particularidades de cada linha.

Nova identidade visual

A reformulação também inclui uma nova identidade visual, com embalagens mais modernas e informativas. Para Felipe Mascarenhas, head de Marketing da PremieRpet, o novo design fortalece o posicionamento da marca e facilita a escolha dos tutores no ponto de venda.

“As embalagens estão evoluindo para acompanhar as tendências do mercado e reforçar o posicionamento de PremieR. Essa mudança reflete um processo que começa na formulação e se estende à apresentação do produto”, destaca Felipe.

Toda a nova linha continua sendo produzida na fábrica da PremieRpet no Brasil, uma das mais sustentáveis do setor. A unidade opera com 100% de energia solar, reforçando o compromisso da empresa com a responsabilidade ambiental e a inovação no segmento pet food.

Além das novas embalagens, PremieR também lança uma campanha. Sob o conceito “Nutrição em primeiro plano. Seu pet também.”, a campanha assinada pela Euphoria Creative parte de algo que move a trajetória da marca, seu olhar atento e único sobre a nutrição pet. Com filmes de apelo sensorial, a ideia é explorar os pontos de vista dos pets, e o público vai acompanhar de perto a reação dos cães e gatos ao experimentarem a nova fórmula.

PremieRpet

Mantendo seu modelo de negócio voltado à qualidade e ao cuidado técnico, a nova geração da linha PremieR será vendida exclusivamente nos canais especializados, que inclui clínicas veterinárias e pet shops.