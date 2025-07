Prêmio Grande Otelo 2025: Selton Mello vence como Melhor Ator de Longa-Metragem

O ator venceu por sua performance em “Ainda Estou Aqui”, que levou levou 13 das 16 estatuetas que concorria

Selton Mello venceu a categoria de Melhor Ator de Longa-Metragem no Prêmio Grande Otelo de Cinema Brasileiro. O ator levou a estatueta por sua performance como Rubens Paiva em “Ainda Estou Aqui”. A premiação aconteceu na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro, nesta quarta-feira (30/7).

No palco, ele agradeceu a Walter Salles, diretor do filme, pelo convite, e à família de Paiva, engenheiro civil e político brasileiro assassinado durante a ditadura militar no Brasil. O artista ainda destacou a complexidade em viver alguém real, mas sem ter acesso a registros dele em vídeo: “Só tive acesso a fotografias”, destacou.

Veja as fotos Filme “Ainda Estou Aqui”Reprodução Walter Salles, Fernanda Torres e Selton Mello – Foto: Reprodução/TV Globo Selton Mello e Fernanda Torres, protagonistas de “Ainda Estou Aqui”, no “Globo de Ouro”Reprodução Instagram Reprodução Walter Salles, diretor de “Ainda Estou Aqui”, em festival de cinema com as estrelas de seu filme, Fernanda Torres e Selton MelloReprodução: Instagram/Fernanda Torres Fernanda Torres interpreta Eunice Paiva em cena do filme “Ainda Estou Aqui”Divulgação: Sony Pictures Brasil

“É a minha primeira indicação por esse trabalho. É interessante porque eu estou por aproximadamente 30 minutos nesse filme, mas acho que eu nunca fui tão eloquente na tela como nesse filme. E acho bonito pensar que eu fui premiado pelo que eu não fiz, pela lacuna, pelo vazio, pelo que poderia ter sido. Muito obrigado”, celebrou Selton.

Ele relembrou a estreia: “Quando o filme estreou em Veneza, eu estava do lado da Nanda [Fernanda Montenegro, que viveu Eunice Paiva, esposa de Rubens], minha parceira amada de toda essa jornada, e eu tive a sensação de que o filme era o corpo do Rubens. E, de uma certa maneira, eu emprestei o meu corpo para esse corpo que nunca voltou. Então, é muito tocante receber esse prêmio”.

Selton Mello concorreu na categoria Ângelo Antônio, de “Oeste Outra Vez”; Caio Blat, de “Grande Sertão”; Fabio Assunção, de “Motel Destino”; João Pedro Mariano, de “Baby”; e Matheus Nachtergaele, de “O Auto da Compadecida 2”.