Preocupação familiar: Júnior Lima anuncia medida para proteger filha após diagnóstico grave

O cantor Júnior Lima e a esposa, Monica Benini, se emocionaram nesta terça-feira (22/7) ao anunciar que a filha Lara, de apenas 3 anos, foi diagnosticada com uma doença grave chamada síndrome nefrótica, que afeta os rins. Em meio ao seu desabafo, o músico anunciou aos fãs e seguidores que poderá ser visto “diferente” nos shows para proteger a filha.

O diagnóstico

De acordo com o artista, como a filha está com a imunidade baixa devido à medicação que vem tomando, ele precisará usar máscara em lugares com muita aglomeração. “O tratamento é muito intenso, com remédio bem forte, nem toda criança responde a esse tratamento (…) Graças a Deus a Lara respondeu bem ao tratamento e ela está superbem, está em remissão”, disse Júnior.

No vídeo publicado pelo casal nas redes sociais, Monica Benini ressaltou, porém, que a medicação da filha faz com que a criança fique com a imunidade comprometida.

“O tratamento é muito forte, com altas doses dessa medicação, se a criança não responde, existem outras etapas. A Lara está respondendo a essa etapa do tratamento, mas é um tratamento longo, e essa medicação faz com que ela fique muito imunossuprimida”, disse.

Diante do quadro grave, Júnior tomou uma decisão importante para proteger a filha: o uso de máscara. “Portanto, vocês não estranhem porque vocês provavelmente vão ver a gente por aí de máscara em lugar que tem muita gente, porque a gente realmente não pode trazer nenhuma virose para casa porque isso pode atrapalhar todo o tratamento, fazer a coisa voltar à estaca zero”, lamentou.

Reações

Nos comentários da publicação feita pelo casal nas redes sociais, diversos famosos se pronunciaram e desejaram melhoras à pequena. “Queridos, Lara vai se recuperar 100%! Toda saúde do mundo para vocês e obrigado pelo alerta, isso é muito importante. Um grande beijo!”, escreveu o ator Romulo Estrela.

“Deus abençoe imensamente! Já deu certo! Em oração aqui por todos vocês. Força! Vai ficar tudo bem!”, comentou Thais Fersoza. “Obrigada pelo alerta, já deu certo! Te amamos”, disse a atriz Fernanda Rodrigues. “Tudo vai dar certo! Que bom que ela está reagindo bem ao tratamento. Muita luz para vocês”, respondeu a apresentadora Carolina Ferraz.

O que é a síndrome nefrótica?

A síndrome nefrótica é um distúrbio renal que causa excreção excessiva de proteínas pela urina, ocasionando sintomas como urina com espuma ou inchaços nos tornozelos e pés, por exemplo.

As causas podem ser congênitas (rara) e/ou adquiridas por um problema de saúde secundário ou por doenças infecciosas.

Além disso, existem casos em que a doença é transmitida geneticamente.

A síndrome nefrótica tem cura quando é provocada por problemas que podem ser tratados, porém existem outros casos que não têm cura, mas em que os sintomas podem ser aliviados e controlados com o uso de remédios e uma dieta adaptada.

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet.