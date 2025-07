Prepare-se para jogar! 15 jogos incríveis chegam ainda em 2025

O ano de 2025 ainda reserva grandes surpresas para os amantes de videogames. Títulos altamente aguardados como Hollow Knight: Silksong, Silent Hill f e Ghost of Yotei estão entre os principais lançamentos previstos. Além de jogos que já fizeram barulho, como Clair Obscur: Expedition 33 e Donkey Kong Bananza, a segunda metade do ano promete conquistar tanto o público quanto a crítica especializada. Os jogadores poderão mergulhar em aventuras multiplayer com Grounded 2 e reviver um clássico com Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, o remake do aclamado jogo de PlayStation 2 (PS2) dirigido por Hideo Kojima.

Outro destaque é Metroid Prime 4: Beyond, que trará Samus Aran de volta em uma nova missão em primeira pessoa, enfrentando o vilão Sylus e os Piratas Espaciais.

Confira 15 jogos imperdíveis para ficar de olho em 2025:

Wuchang: Fallen Feathers (PC, PS5, XBSX/S) – Lançamento: 24 de julho Um RPG de ação no estilo soulslike chinês, ambientado no fim da Dinastia Ming . O jogador controla Bai Wuchang , uma pirata que ganha poderes sobrenaturais e enfrenta criaturas monstruosas. O combate é técnico, focado em esquivas e ataques precisos, com magias e um mundo semiaberto.

de ação no estilo chinês, ambientado no fim da . O jogador controla , uma pirata que ganha poderes sobrenaturais e enfrenta criaturas monstruosas. O combate é técnico, focado em esquivas e ataques precisos, com magias e um mundo semiaberto. Preço: A partir de R$ 199 (PC), R$ 284,90 (PS5) e R$ 289,99 (Xbox Series X/S). Grounded 2 (PC, XBSX/S) – Lançamento: 29 de julho Sequência do jogo de sobrevivência cooperativo, onde até quatro jogadores encolhidos precisam enfrentar insetos em um novo cenário: Brookhollow Park . Novidades incluem montarias ( Buggies ) e um mapa quase do tamanho do jogo original.

. Novidades incluem montarias ( ) e um mapa quase do tamanho do jogo original. Preço: Não divulgado. Disponível no Game Preview (Xbox Series X/S) e Acesso Antecipado (Steam), além de incluso no Xbox Game Pass Ultimate e PC Game Pass. Mafia: The Old Country (PC, PS5, XBSX/S) – Lançamento: 8 de agosto Prequela da série Mafia , explorando as origens do crime organizado na Sicília do início do século XX. Acompanhe Enzo Favara em sua ascensão na família criminosa Torrisi , com narrativa linear e combates variados, incluindo perseguições a cavalo e nos primeiros automóveis.

, explorando as origens do crime organizado na do início do século XX. Acompanhe em sua ascensão na família criminosa , com narrativa linear e combates variados, incluindo perseguições a cavalo e nos primeiros automóveis. Preço: R$ 289,90. Dying Light: The Beast (PC, PS5, PS4, XBSX/S, XB) – Lançamento: 22 de agosto Retorno de Kyle Crane , protagonista do primeiro game, 13 anos após ser capturado e infundido com DNA zumbi. O jogo aposta novamente em parkour e modo cooperativo para até quatro jogadores, em um ciclo dinâmico de dia e noite, onde a escuridão esconde mortos-vivos mutantes.

, protagonista do primeiro game, 13 anos após ser capturado e infundido com zumbi. O jogo aposta novamente em e modo cooperativo para até quatro jogadores, em um ciclo dinâmico de dia e noite, onde a escuridão esconde mortos-vivos mutantes. Preço: R$ 249 (PC) e R$ 299,90 (PS5 e Xbox Series X/S). Gratuito para proprietários da edição Ultimate de Dying Light 2. Gears of War: Reloaded (PC, PS5, XBSX/S) – Lançamento: 26 de agosto Remasterização do jogo original, com conteúdo da Ultimate Edition de 2015, resolução 4K, suporte a 120 fps , modo cooperativo e multiplayer Versus para até oito jogadores, com cross-play . Pela primeira vez, a série chega ao PlayStation .

de 2015, resolução 4K, suporte a 120 , modo cooperativo e para até oito jogadores, com . Pela primeira vez, a série chega ao . Preço: R$ 199 (Steam e Microsoft Store). Incluso no Xbox Game Pass. Metal Gear Solid Delta: Snake Eater (PC, PS5, XBSX/S) – Lançamento: 28 de agosto Remake do clássico de PS2 , ambientado na Guerra Fria , com Naked Snake infiltrado em uma floresta soviética para assassinar sua mentora e sabotar uma superarma. Preserva a jogabilidade furtiva, mas inclui um novo modo multiplayer competitivo online e conteúdos exclusivos por plataforma.

do clássico de , ambientado na , com infiltrado em uma floresta soviética para assassinar sua mentora e sabotar uma superarma. Preserva a jogabilidade furtiva, mas inclui um novo modo competitivo online e conteúdos exclusivos por plataforma. Preço: R$ 349,90. Hell Is Us (PC, PS5, XBSX/S) – Lançamento: 4 de setembro Jogo de ação e aventura em terceira pessoa, combinando combate corpo a corpo intenso e exploração sem mapas. Ambientado em um mundo semiaberto devastado por guerra civil e uma calamidade sobrenatural, onde criaturas sem rosto são resistentes a armas modernas.

Preço: A partir de R$ 179,99 (PC), R$ 339,90 (PS5) e R$ 222,45 (Xbox Series X/S). Borderlands 4 (PC, PS5, XBSX/S, SW2) – Lançamento: 12 de setembro Retorno da caótica franquia da Gearbox , mantendo o visual cartunesco e apostando em ação frenética. A trama se passa em Kairos , um cenário inédito onde os jogadores enfrentam o ditador Senhor do Tempo . Promete narrativa mais madura, humor sutil e mecânicas que mesclam FPS e RPG para até quatro jogadores.

, mantendo o visual cartunesco e apostando em ação frenética. A trama se passa em , um cenário inédito onde os jogadores enfrentam o ditador . Promete narrativa mais madura, humor sutil e mecânicas que mesclam e para até quatro jogadores. Preço: R$ 379,90. Versão para Nintendo Switch 2 chega posteriormente. Silent Hill f (PC, PS5, XBSX/S) – Lançamento: 25 de setembro Novo capítulo da franquia de terror, ambientado no Japão dos anos 1960. A estudante Shimizu Hinako enfrenta criaturas assustadoras, com armas improvisadas, enquanto a cidade é coberta por névoa.

dos anos 1960. A estudante enfrenta criaturas assustadoras, com armas improvisadas, enquanto a cidade é coberta por névoa. Preço: R$ 349,90 (PC) e R$ 399,90 (PS5 e Xbox Series X/S). Ghost of Yotei (PS5) – Lançamento: 2 de outubro Sequência de Ghost of Tsushima , acompanhando a samurai Atsu em sua jornada de vingança 16 anos após o assassinato de sua família. Ambientado por volta de 1600, o jogo permite eliminar os alvos em qualquer ordem e conta com aliados como um lobo e armas de fogo.

, acompanhando a samurai em sua jornada de vingança 16 anos após o assassinato de sua família. Ambientado por volta de 1600, o jogo permite eliminar os alvos em qualquer ordem e conta com aliados como um lobo e armas de fogo. Preço: R$ 399,90 (exclusivo para PS5). Pokémon Legends: Z-A (SW, SW2) – Lançamento: 16 de outubro Novo spin-off da franquia, focado na reurbanização de Lumiose City . O game traz de volta as Mega Evoluções e apresenta um novo sistema de batalhas dinâmico com o torneio Z-A Royale .

da franquia, focado na reurbanização de . O game traz de volta as e apresenta um novo sistema de batalhas dinâmico com o torneio . Preço: R$ 349 (Nintendo Switch) e R$ 439,90 (Nintendo Switch 2). Ninja Gaiden 4 (PC, PS5, XBSX/S) – Lançamento: 21 de outubro O primeiro jogo inédito da franquia em 13 anos. Ambientado em uma Tóquio devastada, o game traz o jovem ninja Yakumo e o lendário Ryu Hayabusa , com combate rápido e brutal, e a nova Forma Bloodraven .

devastada, o game traz o jovem ninja e o lendário , com combate rápido e brutal, e a nova . Preço: R$ 299,90 (PC) e R$ 349,90 (PS5 e Xbox Series X/S). Disponível no Xbox Game Pass Ultimate e PC Game Pass. The Outer Worlds 2 (PC, PS5, XBSX/S) – Lançamento: 29 de outubro Sequência do RPG de ficção científica da Obsidian Entertainment , expandindo o escopo do primeiro jogo na colônia de Arcadia . Aprimora sistemas de vantagens e desvantagens, tiroteios e a habilidade Tactical Time Dilation .

de ficção científica da , expandindo o escopo do primeiro jogo na colônia de . Aprimora sistemas de vantagens e desvantagens, tiroteios e a habilidade . Preço: R$ 349 (PC), R$ 455,90 (PS5) e R$ 399 (Xbox Series X/S). Incluso no Xbox Game Pass Ultimate e PC Game Pass. Metroid Prime 4: Beyond (SW, SW2) – Lançamento: A ser anunciado Samus Aran retorna em uma nova missão em primeira pessoa, com poderes telecinéticos. O vilão Sylux lidera os Piratas Espaciais contra a Federação Galáctica. Versões para Nintendo Switch e Switch 2, com melhorias de desempenho na nova plataforma. Hollow Knight: Silksong (PC, PS5, PS4, XB, XBSX/S, SW, SW2) – Lançamento: A ser anunciado Anunciado em 2019, a sequência do aclamado metroidvania finalmente se aproxima. A protagonista é Hornet , raptada por inimigos misteriosos e levada ao reino inédito de Pharloom , com habilidades expandidas e novas mecânicas de combate.

finalmente se aproxima. A protagonista é , raptada por inimigos misteriosos e levada ao reino inédito de , com habilidades expandidas e novas mecânicas de combate. Preço: Não há informações sobre preços.

Fonte: TechTudo

Redigido por ContilNet.