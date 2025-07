Presa, Zambelli aguardará em delegacia decisão sobre extradição

Presa em Roma nesta terça-feira (29/7), a deputada federal brasileira Carla Zambelli (PL-SP) foi encaminhada para uma delegacia, onde aguardará decisão da Justiça italiana sobre sua possível extradição para o Brasil.

Segundo fontes da Polícia Federal do Brasil, a Justiça da Itália terá um prazo de 48h para decidir se mantém Zambelli presa no país, se a solta ou se extradita para cumprir pena no Brasil, como pediu o governo Lula.

A deputada do PL foi presa pela polícia italiana em um apartamento em Roma. De acordo com fontes da PF brasileira, ela não teria apresentado resistência quando os policiais chegaram.

A condenação de Zambelli

Zambelli foi condenada pelo STF a 10 anos de prisão e à perda do mandato parlamentar por ter invadido o sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em parceria com o hacker Walter Delgatti.

Após ser condenada, a deputada bolsonarista fugiu no início de junho para a Itália, país onde tem cidadania. O governo brasileiro tentava a extradição da parlamentar, até então sem sucesso.