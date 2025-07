presidente-da-cbf:-ancelotti-melhorou-clima-e-ambiente-de-trabalho

O presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Samir Xaud, afirmou que a chegada do técnico Carlo Ancelotti melhorou o clima na seleção. O dirigente concedeu entrevista ao Metrópoles nesta segunda-feira (28/7) e garantiu que dará autonomia ao treinador e sua comissão técnica para tomarem as decisões necessárias para buscar o título da Copa do Mundo em 2026.

“Para mim é o maior técnico do mundo, super profissional e capacitado. Nada mais justo que a seleção mais vencedora tenha o técnico mais vencedor de todos os tempos. É a junção perfeita para buscarmos o hexa ano que vem. A gente já percebe a mudança de postura dos jogadores, ele é um paizão, consegue ter uma relação muito positiva com os jogadores. O ambiente, o clima dentro da seleção, já mudou”, afirmou Xaud.

Na sequência, ele garantiu: “Com meu posicionamento de dar 100% de autonomia para ele e a comissão técnica para decidirem tudo da seleção brasileira, acredito que essa receita tem tudo para dar certo do ano que vem”.



Questionado sobre sua relação com o treinador, Xaud comentou: “É super positiva, um santo bateu com o outro. Temos um relacionamento muito amigo, de muita confiança, acredito muito nele”. Sobre um eventual retorno de Neymar à seleção, o presidente da CBF preferiu não cravar ou opinar, ressaltando apenas o histórico do atleta.

“É um excelente jogador, já ajudou muito a seleção brasileira. É um craque, não podemos esquecê-lo. Mas depende muito dele, Neymar, como jogador. (…) Todos os jogadores querem, ele pode contribuir ainda com a seleção, mas é com ele, no dia a dia dos jogos. A gente espera que os melhores jogadores, com melhores desempenhos, estejam à frente, junto com a seleção para chegar neste hexa”, disse Xaud.

Eleição de Xaud para a CBF

O dirigente foi eleito para a entidade máxima do esporte no Brasil no final de maio. A eleição foi realizada após o então chefe da organização, Ednaldo Pereira, ser afastado do cargo por decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ).

Xaud era presidente da Federação Roraimense de Futebol (FRF) e foi candidato único, sendo eleito por aclamação para a CBF. Ele recebeu 103 votos dos 141 votos possíveis, e seguirá no comando da entidade até 2029.

Eleito presidente da Federação Roraimense de Futebol, Xaud assumiria o cargo apenas em 2027. Seu pai, Zeca Xaud, completa 40 anos à frente da FRF em 2026, quando deixaria a cadeira vaga para que o médico assumisse o posto em 2027. No entanto, Samir terá que renunciar à presidência da federação, pois não pode acumular os dois cargos.