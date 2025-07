presidente-da-cbf-diz-esperar-agenda-com-lula

No cargo há dois meses, o novo presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Samir Xaud, afirmou nesta segunda-feira (28/7) estar ainda “construindo” uma interlocução com o governo Lula. Xaud contou, inclusive, que aguarda uma agenda com o atual presidente da República.

“A gente está construindo essa interlocução. Mas está muito positivo, estou sendo muito bem recebido, mostrando para o Brasil, para todas as classes, o que nós queremos fazer à frente da CBF, o que a gente quer trazer para o Brasil em relação ao futebol e o que a CBF pode contribuir ainda mais com o Brasil. Então, estamos construindo essa relação. Como eu falei, nossa gestão é baseada em diálogo, então, portas abertas da CBF”, disse o presidente da CBF, em entrevista ao vivo ao Metrópoles.

Nas últimas semanas, Xaud teve uma série de reuniões em Brasília com autoridades do Legislativo e do Executivo. Ele se encontrou, por exemplo, com os presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), e ccom a ministra Anielle Franco (Igualdade Racial).

“Do Lula, a gente está esperando a agenda do presidente. Também vai ser uma agenda positiva. A gente precisa também desenvolver o futebol através do governo federal, dos governos estaduais. Isso não cabe só à CBF. A CBF é uma entidade privada, mas ela tem um cunho social importante, e tem que ser feitas essas parcerias. Se somar essas forças, a gtente consegue desenvolver ainda mais o futebol brasileiro”, declarou o presidente da confederação.

Assista à entrevista na íntegra: