Presidente da FIEAC destaca crescimento e protagonismo da indústria na Expoacre Juruá 2025

Durante visita à Expoacre Juruá 2025, o deputado federal e presidente da Federação das Indústrias do Estado do Acre (FIEAC), Zé Adriano, destacou o crescimento da participação do setor industrial na feira e o papel estratégico da indústria no desenvolvimento regional.

Segundo ele, a expectativa para o evento é sempre alta, repetindo o entusiasmo de edições anteriores. “Todo mundo fica aguardando esse período. É uma época em que os expositores vêm com a maior boa vontade de mostrar o que estamos produzindo. Esse momento cresceu muito em termos de apresentações”, afirmou.

Zé Adriano ressaltou que a presença da indústria na Expoacre Juruá é cada vez mais marcante, resultado direto de políticas públicas de estímulo ao setor implementadas a partir de 2016 e fortalecidas desde 2019, com apoio do governo do Estado. “O que vocês podem ver hoje aqui é fruto dessas políticas. A indústria está mais forte e cada vez mais motivada a mostrar seu potencial”, afirmou.

A Expoacre Juruá 2025 tem reunido diversos segmentos produtivos e, segundo o parlamentar, se consolida como uma grande vitrine da força econômica do Vale do Juruá. Além de representar o setor industrial, Zé Adriano também reforça sua atuação parlamentar em Brasília em defesa de mais investimentos e incentivos para o Acre.

