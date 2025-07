Presidente do Corinthians garante cumprimento de contrato com Memphis

O presidente interino do Corinthians, Osmar Stabile, afirmou que o clube cumprirá o contrato com o atacante Memphis Depay, ao ser perguntado sobre a possibilidade de rediscutir ou rescindir o vínculo com o holandês.

— O Corinthians não estuda. Não foi tratado nenhum assunto deste até o momento. Se vazou qualquer tipo de informação, essas informações não são verdadeiras. Tudo que nós conversamos com o atleta foi de manter o contrato. Ele cumpre a parte dele e o Corinthians cumpre a sua parte. Toca o barco para a frente — declarou o dirigente em evento que marcou os 60 dias da sua gestão interina, depois do afastamento de Augusto Melo.

— Existe um contrato e vamos cumprir. Não tem como ser diferente. Ele está trabalhando dentro daquilo que foi estabelecido em contrato e nós estamos cumprindo também. Pagamos, está tudo em ordem, não tem problema nenhum. Pagamos direitos de imagem, premiação e vamos cumprir com as outras duas parcelas combinadas dentro do cronograma estabelecido.

O contrato de Memphis prevê, além de salário acima de R$ 1 milhão mensais, luvas, bonificações por performance — como ser relacionado para partidas e participar de gols —, e direitos de imagem.

Em agosto, encerrarão as gratificações que o Corinthians tem a pagar a Memphis por metas estabelecidas em contrato. Ele já tem R$ 9,4 milhões assegurados e este valor ainda pode aumentar, a depender do rendimento do atacante nos jogos até o fim do mês, quando a contagem será reiniciada.

Enfrentando dificuldades financeiras, o Corinthians entende ser muito difícil fazer tais pagamentos à vista, mesmo prevendo a entrada de recursos extraordinários em agosto — como a primeira parcela de luvas pela renovação de contrato com a Nike. Uma das alternativas estudadas pelo clube é um acordo com o atleta para a quitação dos débitos de forma parcelada.

O contrato do camisa 10 prevê o pagamento de mais uma bolada até 15 de setembro: 1 milhão de euros, aproximadamente R$ 6,5 milhões na cotação atual, relativo à segunda parcela das luvas.

Inquietações e comprometimento

Memphis passou a ser criticado internamente, com o vazamento de informações de que o Corinthians poderia rediscutir ou rescindir o contrato. Neste mês, o holandês faltou a uma sessão de treinamento no CT Dr. Joaquim Grava e, no dia seguinte, se desculpou com o elenco.

A inquietação do europeu era com o não pagamento das premiações devidas pelo clube e a falta de comunicação por parte da diretoria. Houve um acordo para parcelar o débito, em aberto não só para Memphis, como também para todo o elenco, em três vezes.

Na última semana, o nome do atacante apareceu em uma pichação no muro do Parque São Jorge. No dia seguinte, o jogador teve um encontro com lideranças da Gaviões da Fiel, a principal organizada do Corinthians, para dizer que estava comprometido com o clube e afirmar possuir o desejo de cumprir seu contrato por inteiro.

Contra o Botafogo, o holandês entrou no segundo tempo e marcou o gol que garantiu o empate ao Timão no estádio Nilton Santos. Embora criticado, Memphis segue sendo o jogador do elenco com mais participações em gol nesta temporada: 17.

Perguntado novamente sobre a possibilidade de rediscutir o contrato, já que se trata de uma informação que chegou até Memphis, o presidente disse que o Corinthians está aberto a conversas, mas que não há essa discussão em andamento no departamento de futebol, comandada pelo executivo Fabinho Soldado.

— Até o momento, ninguém do estafe dele me procurou, nem ele, para a gente conversar sobre esse assunto. O Corinthians está aberto para conversar com os jogadores, conversamos com o Yuri, renovamos o contrato. Tem outros jogadores que vão vencer o contrato e nós vamos ter que conversar. Mas eu não recebi do estafe dele, nem dele, qualquer menção sobre o assunto.

Fonte: ge Corinthians

Redigido por ContilNet.