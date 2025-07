presidente-do-fluminense-revela-investida-do-palmeiras-por-arias

Em coletiva de despedida para Jhon Arias, que está de saída para o Wolverhampton, o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, revelou que o Palmeiras tinha interesse no jogador colombiano. No entanto, a vontade do jogador de 27 anos era de não defender outro clube no Brasil.

“A gente fez a renovação esperando que, se ele não pudesse realizar o sonho, ficaria conosco por quatro anos. Ele sempre disse que o sonho era jogar a Premier League e que não teria nenhum interesse em ir para outro clube do Brasil”, iniciou Mário.

“Como chegou, no ano passado, não uma proposta, mas uma sondagem. A Leila me ligou, é muito minha amiga, e perguntou se a gente venderia o Jhon Arias para o Palmeiras. Eu disse a ela que nós não temos interesse de vender e ele não tem interesse de jogar em nenhum clube do Brasil”, completou o dirigente.

No Fluminense desde 2021, Arias fez 230 partidas, 47 gols e 55 assistências. Em 2025, o colombiano é o líder de participação em gols do Tricolor. São quatro tentos e 13 passes para os companheiros em 34 partidas.