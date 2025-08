Presidente do Sindisorvetes projeta alta nas vendas com verão quente e novos sabores no Acre

O Sindicato das Indústrias de Sorvete do Acre projeta um crescimento significativo nas vendas do setor com a chegada do verão.

A informação foi divulgada pelo presidente da entidade, Agacis de Lima, durante participação no espaço da Federação das Indústrias do Acre (Fieac), na Expoacre 2025.

Segundo Agacis, o período de inverno foi de desempenho mais lento para os negócios, mas a expectativa é de aquecimento nas vendas diante das altas temperaturas e do clima seco dos próximos meses.

“Agora está chegando o verão, muito quente por sinal, aí vai melhorar muito mais as nossas vendas”, afirmou.

Para preparar os empresários e ampliar as oportunidades, representantes do setor participaram recentemente da Fispal, uma das maiores feiras de alimentos e sorvetes da América Latina, realizada em São Paulo. De acordo com Agacis, a visita trouxe novidades que devem ser implementadas no mercado local.

Entre as tendências internacionais que devem ganhar espaço no Acre estão os sorvetes de pistache e de frutas vermelhas, inspirados no modelo italiano de produção.