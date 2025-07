Preso em Sena Madureira, foragido do Mato Grosso teria matado o primo por dívida de 90 mil

O plano de fuga traçado pelo nacional Valdete Xavier de Faria, vulgo “Coelho”, chegou ao fim na tarde desta quinta-feira (3) por meio de uma ação eficiente da Polícia Civil de Sena Madureira, em parceria com o Núcleo de Captura da Polícia Civil (Necap). Ele era tido como foragido da justiça do Mato Grosso em razão de ter matado o seu próprio primo identificado como Geraldo Xavier de Faria.

Com base no levantamento de informações, os investigadores de Sena descobriram que o acusado estava morando em uma colônia, situada no km 60, BR-364, entre Sena Madureira e Manoel Urbano. Naquela região, ele trabalha como atendente em um bar.

Após receber voz de prisão, Valdete foi conduzido para a Unidade de Segurança Pública. Após passar por audiência de custódia, deverá ser transferido para o Estado de Mato Grosso para ser submetido a júri-popular.

Homicídio foi motivado por dívida de R$90 mil.

De acordo com os autos do processo, o homicídio em questão ocorreu na cidade de Alto Boa Vista (MT), sendo praticado por causa de uma dívida da vítima com o casal referente a venda de uma fazenda na reserva Suiá-Missú. De acordo com a polícia, o casal agiu com crueldade, pois Valdete atirou na vítima e a esposa teria segurado uma criança de 12 anos impedindo-a que tentasse defender o pai. A dívida seria de 90 mil.