Preso há uma semana, Oruam recebe ordem de despejo de mansão

O rapper Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, mais conhecido como Oruam, preso no Rio de Janeiro desde a semana passada por uma série de crimes, foi notificado formalmente para deixar a mansão onde reside há quase dois anos no Joá, Zona Oeste do Rio. Diante da situação, a equipe do artista, filho de Marcinho VP, se manifestou.

Saída do imóvel e “acordo amigável”

Oruam, indiciado pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, resistência, desacato, dano, ameaça e lesão corporal, recebeu a primeira notificação formal para desocupar o imóvel, que fica numa área nobre do Rio, no dia 27 de fevereiro. Ele recebeu um segundo aviso, que resultou num “acordo amigável”, segundo nota enviada à imprensa.

O pedido para que Oruam deixasse a mansão partiu do próprio proprietário do imóvel devido à “alta exposição” que não apenas o artista, mas também a própria residência, vem sofrendo nos últimos meses. Assim, a permanência do rapper no local se tornou “inviável”.

“O proprietário do imóvel já havia manifestado sua preocupação e deixou claro que a alta exposição da residência é um fator inegociável e prejudicial, reforçando a necessidade de desocupação, Mauro e seus familiares concordam com o mesmo e estão seguindo o acordo e o prazo solicitado”, afirmou a assessoria do artista.

Imóvel de luxo e situação atual

Ainda no comunicado, a equipe de Oruam afirmou que os familiares do rapper estão cientes do pedido de desocupação e “estão procedendo à saída de forma amigável, conforme consta nas notificações, buscando resolver a questão de maneira pacífica e responsável”.

Atualmente preso na Penitenciária Dr. Serrano Neves, no Complexo de Gericinó, em Bangu, Oruam foi classificado como detento de “alta periculosidade”. A assessoria do rapper afirmou que a noiva dele, Fernanda Valença, deve deixar a mansão nos próximos dias.

De acordo com o jornal O Dia, a casa de alto padrão alugada pelo rapper conta com vista para o mar, piscina, sauna, cinco suítes, área gourmet e um belo jardim. A propriedade está à venda por R$ 40 milhões.

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet.