Preso, prefeito sofre infarto e passa por cateterismo

O prefeito de Palmas (TO), Eduardo Siqueira Campos (Podemos), sofreu um infarto na madrugada desta terça-feira (8) no quartel da PM (Polícia Militar) onde está preso desde o mês passado.

Segundo afirmou a família do prefeito por meio de nota, ele sentiu fortes dores no peito e foi socorrido por policiais militares.

“Mesmo sem uma ambulância à disposição, Eduardo foi levado ao Hospital Geral de Palmas, onde foi constatado o infarto. Ele foi submetido a um cateterismo para a colocação de um novo stent. Ele encontra-se estável e precisará ficar em observação médica pelas próximas 24 horas”, diz o comunicado.

Também em nota, o prefeito em exercício da capital tocantinense, Pastor Carlos Velozo (Agir), disse acompanhar a situação com atenção e desejou pronta recuperação ao gestor afastado.

Preso em operação da PF

Siqueira Campos está detido desde 27 de junho, quando foi alvo da Operação Sisamnes, da PF (Polícia Federal), que investiga um suposto esquema de venda de decisões judiciais envolvendo gabinetes no STJ (Superior Tribunal de Justiça).

Em uma fase anterior da Sisamnes, realizada em maio, o prefeito já havia sido alvo de buscas. Na ocasião, a PF cumpriu mandados de busca e apreensão em sua residência e gabinete.

Segundo as investigações, Siqueira Campos teria vazado informações sigilosas sobre inquéritos em curso no STJ, prejudicando a eficácia de diligências contra políticos e juízes do Tocantins.

Siqueira Campos foi eleito em segundo turno nas eleições municipais de 2024. Ele obteve 53,03% dos votos válidos no segundo turno, derrotando a deputada estadual Janad Valcari (PL).