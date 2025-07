Preta confundiu primeiros sintomas do câncer com “cansaço e estresse”

A cantora Preta Gil, que morreu nesse domingo (20/7) após uma batalha de dois anos contra o câncer colorretal, chegou a falar publicamente sobre o seu arrependimento de ter ignorado os primeiros sintomas da doença. Segundo a artista, ela confundiu os sinais com cansaço e estresse.

Leia também

“Um dia muito importante para a gente falar e disseminar informação. Acho que um dos grandes problemas que a gente enfrenta no combate ao câncer é o estigma que foi criado e passado de geração em geração. Até hoje o estigma faz com que muita gente não sei cuide, não busque ajuda, tenha preconceito com a doença. Isso faz com quem cada vez mais pessoas morram em decorrência e percam essa luta contra o câncer”, iniciou a filha de Gilberto Gil em um vídeo publicado nas suas redes sociais.

Leia a matéria completa no Correio 24 horas, parceiro do Metrópoles.