Preta Gil deixa herança musical e o filho deve administrar direitos até 2095; saiba mais

Francisco Gil, também cantor e integrante dos Gilsons, é um dos herdeiros da intérprete que nos deixou e será um dos responsáveis pelo acervo e pelos direitos autorais

Preta Gil, cantora e apresentadora, faleceu no último domingo (20/7), aos 50 anos, em decorrência de um câncer. Um dos ícones da música brasileira, deixou sua marca, que vai além da memória afetiva do público e envolve também uma obra extensa, construída ao longo de mais de 20 anos de carreira. De acordo com informações do jornal O Globo, a intérprete que lançou 4 álbuns de estúdio e 2 ao vivo, acumulou 271 músicas cadastradas no ECAD (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição), somando composições solo, parcerias e singles. Segundo o veículo, a gestão desse catálogo musical deve ficar sob responsabilidade de seu único filho, Francisco Gil, vocalista do Gilsons.

Ainda conforme divulgado, pelas regras vigentes no Brasil, os direitos financeiros ligados à criação de uma obra, como no caso de músicas, envolvendo tanto quem compôs quanto quem interpretou, devem ser administrados pelos herdeiros diretos. Apenas essas pessoas têm autorização legal para explorar comercialmente, reproduzir ou distribuir esse material. Esses direitos continuam válidos por 70 anos, contados a partir de 1º de janeiro do ano seguinte à morte do autor.

Ministério da Cultura manifesta pesar pela morte de Preta GilFoto: Reprodução/Instagram @pretagil

Preta também atuava como empresária e fundou a Mynd, considerada a maior agência de influenciadores do Brasil. Logo, esse período começa em 2026 e segue até o final de 2095. Com isso, Francisco, fruto da relação com o ator Otávio Muller, poderá assumir legalmente a administração desse acervo artístico. Ele pode ser incluído como sócio nas atividades envolvendo a marca deixada pela celebridade ou, ainda, passar a receber os valores que seriam destinados à mãe.

Antes de sua mãe se despedir e perder a batalha contra a doença, Fran, como é chamado por fãs, familiares e amigos, deixou uma declaração emocionante para a filha de Gilberto Gil, com uma postagem da mesma grávida: “Deve ter sido muito bom morar nessa barriga. Eu queria poder lembrar como era estar pleno e o tempo todo perto do coração mais bonito que esse mundo já viu. Você é uma força da natureza e o nosso amor é a resposta para todo o sentido que a gente tenta encontrar nessa vida. E a gente faz isso juntos”.

“A gente encontra as respostas juntos. A gente entende as coisas juntos e a gente se entende. Não importa o que aconteça, basta um respiro e um olhar que está tudo entendido entre eu e você. E a gente ainda vai descobrir muita coisa juntos. Tem sido transformador, revolucionário e intenso ainda estar descobrindo todos os dias mais sobre a sua força, sua fé… sobre você. É a forma mais pura, desafiadora e bonita de eu me descobrir também. Afinal, o que seria da vida se não essa eterna possibilidade da gente inventar, reinventar… e sermos felizes assim? E ninguém nunca deixou de te ver feliz. A felicidade, para mim, é você. Te amo, mãe! Feliz hoje, ontem, amanhã e sempre!”, completou o jovem. Ainda em vida, Preta comentou: “Você é tudo para mim, razão do meu viver!”.