Preta Gil emociona fãs ao aparecer nas redes sociais em momento íntimo

A cantora Preta Gil reapareceu publicamente na última sexta-feira (4) e comoveu seus seguidores ao compartilhar um momento especial de sua vida pessoal, mesmo enquanto segue em tratamento contra um câncer no intestino. A artista revelou sua emoção ao se preparar para assumir o papel de madrinha da filha de sua amiga e empresária, Malu Barbosa.

Por meio das redes sociais, Preta falou com carinho sobre a chegada dos primeiros itens do bebê e contou sobre os desafios da montagem dos acessórios. “Hoje chegaram os carrinhos e os bebês conforto. Sou madrinha, óbvio. Estamos aqui tentando montar uma coisa super simples, mas ainda não pegamos o jeito. E eu já estou apaixonada”, disse, visivelmente emocionada.

A rara aparição da cantora, que tem mantido discrição durante o tratamento, viralizou nas redes sociais e gerou uma onda de apoio e carinho de fãs e amigos.

Leo Lins volta aos palcos e reacende polêmica com piada sobre Preta Gil

Enquanto isso, o humorista Leo Lins voltou a atrair os holofotes por outro motivo. Condenado a mais de oito anos de prisão por divulgação de conteúdos considerados preconceituosos, ele estreou um novo espetáculo de comédia chamado Enterrado Vivo, apresentado no Teatro Gazeta, em São Paulo, também na sexta-feira.

Durante a apresentação, o comediante fez piadas sobre temas sensíveis e chegou a mencionar, de forma irônica, o tratamento de Preta Gil contra o câncer. A referência remonta a um processo movido pela cantora em 2019, após se sentir ofendida por declarações de Lins em um programa televisivo.

Para evitar o vazamento de trechos polêmicos do show, a produção adotou medidas rígidas: os celulares do público foram lacrados em bolsas especiais antes do início, a pedido dos advogados do humorista.

Mesmo com as controvérsias, a apresentação teve casa cheia. Cerca de 720 pessoas assistiram ao espetáculo, que durou pouco mais de uma hora. Nas redes sociais, a repercussão das falas de Lins dividiu opiniões e reacendeu debates sobre os limites do humor e o respeito a figuras públicas em momentos delicados. Com informações: contigo.com.br

