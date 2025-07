Preta Gil pediu sua última maquiagem à amiga e maquiadora de anos: ‘Nossa conexão é eterna’

Soraya Rocha, maquiadora de Preta Gil há 11 anos, compartilhou um texto de despedida após realizar o último desejo da cantora. Responsável por produzi-la ao longo da carreira, ela também fez a maquiagem para o velório da artista, que morreu no último domingo (20), aos 50 anos.

“Nossa jornada começou há 11 anos. Lembro quando fiz a primeira maquiagem em você. Preta não foi só um marco na minha vida, ela foi mais que isso. Me deu colo, foi abrigo quando perdi minha mãe, viu meu talento quando eu nem sabia que ele existia”, iniciou Soraya.

“Ontem me despedi de você e atendi seu último pedido. Não foi fácil, mas cumpri o que prometi! Fiz sua última maquiagem, como tenho feito nos últimos 11 anos. Com todo amor, carinho e dedicação”, continuou ela.

“Foram três anos de muita luta. Como você foi guerreira, minha amiga! E nos ensinou a ser fortes até na hora da dor. Durmo e acordo pensando em você, como vai ser agora? A dor é esmagadora dentro do meu peito. Mas entendo todo o processo e o propósito de vida. Deus sabe de todas as coisas. Vá em paz. Você vai estar sempre em meu coração. Te amo eternamente!”, finalizou.

Despedida de Preta Gil

Preta Gil (1974–2025) foi velada em uma cerimônia pública realizada no Theatro Municipal do Rio de Janeiro na última sexta-feira (25). A despedida ocorreu das 9h às 13h e reuniu familiares, amigos e fãs da cantora, que eternizou sua voz em sucessos como Sinais de Fogo, Vá se Benzer e Andaraí.

A cerimônia foi dividida em duas etapas: primeiro, no teatro, aberta ao público, e em seguida, no Cemitério e Crematório da Penitência, na zona portuária do Rio, até as 17h. Essa segunda parte foi reservada para familiares e amigos próximos, onde ocorreu a cremação.

Entre os presentes, Francisco Gil, Alane Dias, Malu Mader, Claudia Abreu e Alice Wegmann destacaram-se ao escolherem looks na cor branca para a cerimônia. No Candomblé, o branco simboliza luto e morte, transmitindo respeito, pureza e proteção contra energias negativas. Na cultura oriental, a cor branca é associada ao luto como forma de silêncio, reflexão e busca de paz em momentos difíceis.