Preta Gil será homenageada com missas de 7º dia no Rio e em Salvador

Preta Gil será homenageada com duas missas de sétimo dia. A primeira será neste sábado (26/7), no Santuário Santa Dulce dos Pobres, em Salvador, com início às 16h.

A segunda está marcada para segunda-feira (28/7), na Igreja de Santa Mônica, no Leblon, Rio de Janeiro, com início às 19h. A presença da família está confirmada.

Gilberto Gil durante o velório de Preta



Artistas e parentes se emocinaram durante velório da cantora Preta Gil no Theatro Municipal, no Rio de Janeiro











Regina Casé se emociona no velório de Preta Gil



Velório de Preta Gil

Preta Gil foi velada na última sexta-feira (25/7), no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. A cerimônia contou com a presença de pessoas importantes durante a vida da cantora, como Gominho, Carolina Dieckmmann, Jude Paulla, Thiaguinho, Ivete Sangalo e os familiares da artista.

A cerimônia começou por volta de 9h e durou até 13h. Na sequência, o espaço foi fechado apenas para familiares e amigos próximos de Preta.

Em vídeo exibido ao vivo pelo Metrópoles foi possível ver o momento em que Francisco Gil, único filho de Preta Gil, Otávio Muller, pai de Francisco, e Sol de Maria, neta de Preta, se abraçaram após o caixão de Preta ser colocado no carro do Corpo de Bombeiros, antes de começar o cortejo.

Francisco Gil, filho único da artista, foi um dos primeiros familiares a chegar ao local. Ele chegou acompanhado da namorada, Alane, e se aproximou sozinho do caixão para começar as despedidas finais.

Preta morreu no último domingo (20/7), aos 50 anos, após uma longa luta contra um câncer colorretal. Ela estava nos Estados Unidos, onde fazia um tratamento experimental contra a doença.