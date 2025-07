Preta desejava ser velada no Theatro Municipal. Além disso, a cantora pediu que o cortejo do corpo fosse feito em um trio elétrico.

Os detalhes da despedida, como data e o local onde o corpo será cremado ou enterrado, ainda não foram divulgados. A família está cuidando dos trâmites para trazer o corpo dela para o Brasil.

A previsão é de que o corpo de Preta chegue à capital fluminense na quarta-feira (23/7).

Morte de Preta Gil

Preta Gil não resistiu ao tratamento contra o câncer nos Estados Unidos e morreu neste domingo (20/7). De acordo com apurações da coluna Fábia Oliveira, do Metrópoles, a cantora teve uma piora no quadro de saúde desde a última quarta-feira (16/7). Ela estava no país buscando novos tratamentos para a doença.

Preta foi diagnosticada com câncer de intestino em janeiro de 2023. Na época, ela procurou o hospital após sentir um incômodo e passou dias internada, passando por exames.

Foi constatado que a artista estava com adenocarcinoma — um tumor maligno que pode acometer vários órgãos, como pulmões, intestino, mama, próstata e estômago. Ela iniciou o tratamento na semana seguinte.

Em dezembro do mesmo ano, Preta comemorou a cura do câncer e o fim do tratamento. Entretanto, em agosto de 2024, Preta anunciou o retorno da doença em outras partes do corpo.