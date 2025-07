Preta: Gilberto Gil posta fotos do velório e se despede ao som de Drão

Gilberto Gil usou as redes sociais neste sábado (26/7) para publicar algumas fotos do velório de Preta Gil, que aconteceu na sexta-feira (25/7), no Rio de Janeiro. O cantor mostrou imagens em que aparece dando um beijo na artista no caixão e se despediu.

“Até os próximos 50 bilhões de anos… Onde houver alegria e amor, haverá Preta”, escreveu ele com a música Drão de fundo.

Mais cedo, Flor Gil, neta de Gil, também compartilhou alguns registros da despedida de Preta Gil. Entre fotos ao lado da família, a filha de Bela Gil mostrou um vídeo do avô emocionado com o carinho do público durante o cortejo do corpo da cantora do Theatro Municipal ao Cemitério e Crematório da Penitência.

Gilberto Gil se despede de Preta Gil em post comovente nas redes

“Pra sempre”, declara Gilberto Gil sobre a morte de Preta Gil

Gilberto Gil beija Preta Gil na infância

Gilberto Gil, Francisco e Preta Gil posam juntos

Gilberto Gil e Preta Gil.

Gilberto Gil e a filha, Preta Gil

Gilberto Gil e Preta

Gilberto Gil e Preta

“Pode ser amor, a beira de uma explosão… Foi tão lindo quanto você, minha linda titia! Imagino-te sorrindo, te amo”, escreveu ela ao compartilhar um carrossel no Instagram.