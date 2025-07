PRF apreende 7 kg de maconha em ônibus na BR-364; passageiro carregava droga em mochila

Durante uma operação de fiscalização de rotina realizada na noite da última terça-feira (22), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu cerca de 7 quilos de maconha em um ônibus interestadual que trafegava pela BR-364, na altura do km 115, em Rio Branco. A ação fazia parte de uma estratégia de enfrentamento ao crime transfronteiriço, especialmente no combate ao tráfico de drogas.

Durante a vistoria no compartimento de bagagens internas do veículo, os agentes localizaram uma mochila marrom sem identificação. A ausência de dono e o conteúdo suspeito despertaram atenção da equipe. Após abordagem aos passageiros, um homem demonstrou nervosismo e apresentou informações contraditórias sobre sua viagem, que teria começado em Epitaciolândia, cidade localizada na fronteira com a Bolívia — uma rota conhecida de tráfico.

Diante da pressão dos questionamentos e dos indícios levantados, o suspeito confessou ser o proprietário da mochila e do entorpecente. Além da droga, foram apreendidos objetos pessoais e um celular danificado, que também passarão por análise.

O homem foi conduzido à Delegacia de Flagrantes (Defla), em Rio Branco, onde foram adotados todos os procedimentos legais. De acordo com a PRF, a integridade física, moral e psicológica do detido foi preservada durante toda a abordagem.