PRF prende foragidos do Acre em operação que durou dez horas no interior de Rondônia

Em uma ação que durou cerca de dez horas nesta terça-feira (9), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Rondônia prendeu quatro homens com mandados de prisão em aberto, sendo três deles na cidade de Ariquemes. Os suspeitos estavam sendo procurados por diferentes crimes, incluindo roubo, associação criminosa, crime ambiental e falta de pagamento de pensão alimentícia.

Do total de prisões, três ocorreram em Ariquemes, com ordens judiciais expedidas pelo Tribunal de Justiça de Rondônia, Tribunal Regional Federal da 1ª Região e Tribunal de Justiça do Acre — este último referente a um dos foragidos do estado acreano. A quarta prisão foi registrada em Guajará-Mirim, também por crime de roubo.

Os detidos são homens com idades entre 40 e 51 anos e estavam em situação de foragidos da Justiça. As prisões aconteceram durante fiscalizações de rotina nas rodovias federais que cortam o estado.

Segundo a PRF, Rondônia conta atualmente com cerca de 8.300 pessoas privadas de liberdade e mais de 5.600 foragidos com mandados ativos, dos quais 57 são oficialmente classificados como foragidos da Justiça.