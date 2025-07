Primeira ‘Corrida e Caminhada Família Videira’ ocorre dia 3 de agosto, em Rio Branco

A Igreja Videira Church realizará, no domingo, 3 de agosto de 2025, a 1ª Corrida e Caminhada Família Videira, um evento que integra atividade física, promoção da saúde e valores cristãos em um único momento.

Mais do que uma competição, o objetivo é proporcionar um espaço de comunhão, novas conexões, celebração da vida e propagação da Palavra de Deus.

O evento é aberto a todos e terá início às 6h30 da manhã, com ponto de encontro na Avenida Norte, número 10, no Tucumã II, com percursos de 3 e 5 quilômetros, além de caminhada, ideal para famílias e iniciantes.

A inscrição custa R$ 60,00 + 1 kg de alimento não perecível e inclui um kit composto por Camisa oficial do evento (manga curta); Medalha de participação; Café da manhã especial; Sessões de massagem com fisioterapeutas; Aferição de pressão arterial com equipe de enfermagem e Sorteio de brindes exclusivos.

O pastor Edmilson Assis, líder da Igreja Família Videira fala sobre a realização. “A 1ª Corrida e Caminhada Família Videira vai além de um evento esportivo — é um movimento de cuidado com o corpo, a mente e o espírito. Unimos princípios cristãos, promoção da saúde e comunhão comunitária, impactando vidas por meio do evangelho e do amor ao próximo”, afirma.

A organização está a cargo da RPR Eventos Esportivos e Culturais, referência na realização de experiências que inspiram saúde, fé e solidariedade.

Garanta sua vaga agora mesmo e preencha o Formulário de Inscrição: https://forms.gle/J8jTM3Ag1vvcA4uRA