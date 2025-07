Primeiro aluno surdo a se formar em Engenharia Agronômica pela Ufac é de Cruzeiro do Sul

Natural de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre, José Tiago do Nascimento de Andrade, de 32 anos, acaba de realizar um feito inédito e inspirador. No último dia 28 de julho de 2025, ele se tornou o primeiro aluno surdo a concluir o curso de Engenharia Agronômica pela Universidade Federal do Acre (UFAC). A conquista marca não apenas um avanço na educação inclusiva no estado, mas também um marco histórico para a comunidade surda do Acre.

Nascido com surdez profunda, José Tiago enfrentou desde a infância uma série de barreiras impostas por uma sociedade que ainda carece de estrutura adequada para a inclusão plena de pessoas com deficiência. Nos primeiros anos escolares, ele conviveu com a ausência de intérpretes e com a dificuldade de se ocomunicar em ambientes despreparados.

A virada em sua trajetória começou com o ingresso na APAE de Cruzeiro do Sul, onde encontrou apoio pedagógico e afetivo. Foi ali que ele teve o primeiro contato com a Língua Brasileira de Sinais (Libras), o que lhe proporcionou autonomia, autoestima e segurança para seguir na vida escolar. Ao longo do ensino médio, contou com o suporte do Núcleo de Apoio Pedagógico à Inclusão (NAPI), que garantiu o acompanhamento de intérpretes e profissionais especializados.

Determinado a seguir seus sonhos, prestou vestibular e foi aprovado no curso de Engenharia Agronômica da UFAC. Durante toda a graduação, teve o apoio contínuo de professores, colegas, intérpretes e da equipe institucional, que demonstraram comprometimento com a acessibilidade e a inclusão.

A presença do intérprete de Libras foi fundamental ao longo de sua formação. Mais do que traduzir conteúdos, o intérprete funcionou como elo entre mundos, garantindo a José Tiago o direito de aprender, se expressar e participar plenamente da vida universitária.

Para a presidente da APAE de Cruzeiro do Sul, Carliene Andrade, a conquista é motivo de orgulho e simboliza o impacto do trabalho desenvolvido pela instituição.

“É gratificante acompanhar um aluno que iniciou sua trajetória aqui na APAE, que foi acolhido junto com sua família, e hoje é um profissional formado, superando desafios com coragem. Isso reafirma que nosso trabalho tem sentido e que vale a pena lutar por uma sociedade inclusiva e justa para todos”, destacou.

Além de ser o primeiro surdo a se formar em Engenharia Agronômica em Cruzeiro do Sul, José Tiago também é o primeiro ex-aluno da APAE local a conquistar um diploma universitário. Sua história é um testemunho poderoso de superação, resiliência e do impacto positivo da inclusão na vida das pessoas.