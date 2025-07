Primeiro dia de Expoacre Juruá terá show do Raça Negra e prova de tambores

Inicia nesta terça-feira (30) a segunda maior feira agropecuária do Acre, a Expoacre Juruá 2025. São seis noites de muita festa, shows nacionais, exposições, rodeio e comidas típicas.

São esperadas pelo menos 30 mil pessoas por dia, de acordo com a organização do evento. A festa encerra no próximo domingo (6).

O primeiro dia terá abertura oficial com a presença do governador Gladson Cameli e outras autoridades, prova de tambores na arena de rodeio e, por fim, o show do grupo Raça Negra, às 00h.

Transmissão ao vivo do ContilNet e Orna Audiovisual

O ContilNet e a Orna Audiovisual preparam a maior cobertura ao vivo da história da Expoacre Juruá, em todas as noites, pelo canal TV ContilNet no YouTube e pela TV Rio Branco, no canal 8.1.

A transmissão das seis noites de evento, com todas as atrações musicais e os rodeios, será comandada pelo jornalista Everton Damasceno, pelo editor-chefe do site, Matheus Mello, e pela influenciadora Ludmilla Cavalcante.

Nas ruas do parque de exposições, os repórteres Pedro Schattat, Jonas Machado e o jornalista José Halifgarantem a descontração com entrevistas animadas e interações com o público.

A cobertura também conta com a participação dos influenciadores Giovana Freire, Narjara Lima, Sandy Monteiro, Clis Souza, Igor Rezende, Elvis Martins, Luiz Albuquerque e Mateus Souza, diretamente da capital do Juruá.

Autoridades, políticos, empresários e demais personalidades da feira também passarão pela bancada para um bate-papo especial durante a programação.

A qualidade impecável das imagens fica por conta da Orna Audiovisual, que promete registros exclusivos dos shows, dos estandes e do rodeio.

Todo o conteúdo será publicado em tempo real no site do ContilNet e nas redes sociais, incluindo Instagram, Facebook e Twitter.

Confira a programação completa da 20ª edição da Expoacre Juruá:

* Terça-feira, 1º de julho – Abertura oficial, prova dos três tambores e show nacional com a banda Raça Negra;

* Quarta-feira, 2 de julho – Prova Team Roping (Laço em Dupla) e show nacional com o cantor Gusttavo Lima;

* Quinta-feira, 3 de julho – Abertura do rodeio, luta Nauas Combat e show gospel com o cantor Isaías Saad;

* Sexta-feira, 4 de julho – Continuação do rodeio e show nacional com o cantor Marcynho Sensação;

* Sábado, 5 de julho – Cavalgada, encerramento do rodeio e Festival Vila Kids;

* Domingo, 6 de julho – Casamento coletivo e shows nacionais com os cantores Wesley Safadão e Eric Land.

A entrada para os shows será gratuita, mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível (exceto sal e açúcar). A arrecadação será feita pelo programa Mesa Brasil, que estará presente durante todos os dias do evento.