Princesa Anne está “mais irritada” com gesto do príncipe William

Conforme a revista britânica Tatler revelou, a princesa Anne “está cada vez mais irritada” com a falta de comprometimento do príncipe William quanto a “compromissos básicos”. Uma fonte da realeza deu detalhes do conflito entre tia e sobrinho. A princesa real teria reclamado que o herdeiro do trono do Reino Unido só quer presenciar determinadas atividades.

De acordo com a publicação, o rei Charles III — irmão de Anne e pai de William — tem assumido menos deveres oficiais em razão do tratamento de câncer, diagnosticado em fevereiro do ano passado, mas de tipo não revelado. Com a ausência do monarca, a princesa — que já era a integrante da família real que mais trabalhava — passou a comparecer em mais atividades.

A princesa Anne teria ficado irritada com atitude do príncipe William

A princesa Anne é irmã do rei Charles, pai do príncipe William

O príncipe William não costuma marcar presença nas investiduras

Uma fonte relatou a insatisfação da princesa real

Entre os compromissos que o príncipe não comparece constam as investiduras. Essa formalidade costuma ocorrer no Castelo de Windsor, localizado a poucos minutos da casa onde ele reside, no caso, Adelaide Cottage. “Ela ainda está realizando a maioria das investiduras, embora William more lá. Isso a incomoda”, destacou o informante.

A Tatler pontuou ser uma “leve irritação” da “sempre pragmática” princesa real. “Anne entende que o príncipe William, a princesa de Gales [Kate Middleton] e as próximas gerações da monarquia vivenciam a vida real de forma muito diferente dela, observando que ‘a pressão exercida sobre os membros mais jovens da família é muito pior’”, disse a fonte.

Prestes a completar 75 anos no próximo 15 agosto, Anne é vista com um importante pilar para a família real. Segundo a revista, a detentora do título de princesa real não tem planos para se aposentar tão cedo. “Fontes afirmam que ela planeja seguir os passos do pai, o príncipe Philip, e trabalhar até as nove décadas de vida”, escreveu a Tatler em um artigo.

A princesa Anne é um grande pilar da família real

