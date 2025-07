Conhecido como “príncipe adormecido”, por estar há mais de 20 anos em coma, Al-Waleed bin Khaled bin Talal Al Saud morreu, aos 36 anos. Membro da realeza da Arábia Saudita, o rapaz sofreu graves lesões cerebrais e hemorragia após um acidente de carro, quando era adolescente.

A notícia do falecimento foi confirmada pelo pai do rapaz, o príncipe Khaled bin Talal Al Saud, no sábado (19/7), através das redes sociais. Ele também era sobrinho do bilionário Al Waleed bin Talal.

“Com o coração cheio de fé no decreto e destino de Alá, e com profunda tristeza e pesar, lamentamos nosso amado filho, o príncipe Al-Waleed bin Khaled bin Talal bin Abdulaziz Al Saud, que Alá tenha misericórdia dele, que faleceu hoje à Sua misericórdia”, escreveu.

O acidente

Al-Waleed bin Khaled bin Talal Al Saud ficou em estado vegetativo aos 15 anos, após sofrer um acidente de carro em Londres, na Inglaterra, onde estudava no colégio militar.

Pai do “príncipe adormecido” deu a notícia da morte

“Príncipe adormecido” e o pai, que não deixou os aparelhos de suporte de vida serem desligados

“Príncipe adormecido” e o pai, que manteve os cuidados médicos até o fim

“Príncipe adormecido” e o pai são clicados para as redes sociais

“Príncipe adormecido” morre na Arábia Saudita após 20 anos em coma

“Príncipe adormecido” estava há 20 anos em coma

O “príncipe adormecido” tinha 15 anos quando sofreu um grave acidente de carro em Londres

Na ocasião, ele sofreu graves lesões cerebrais e hemorragia interna. De acordo com o India Today, apesar da intervenção médica urgente e do envolvimento de médicos especialistas dos Estados Unidos e da Espanha, ele nunca recuperou a consciência plena.

Suporte médico

Após o acidente, ele foi transferido para o King Abdulaziz Medical City, em Riad, onde permaneceu em suporte de vida e recebendo cuidados médicos contínuos por quase duas décadas.

Seu pai, o príncipe Khaled bin Talal, se opôs publicamente a todas as sugestões de retirada dos aparelhos que o mantinham vivo, mantendo a esperança de “cura divina”.