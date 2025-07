Problemas na Justiça! Virginia Fonseca é acusada de calote em caso de R$ 57 mil

A coluna Fábia Oliveira descobriu que Virginia Fonseca acaba de ser associada a um novo processo judicial. Apesar de sua já conhecida fortuna, a influenciadora se tornou ré em uma ação por inadimplência.

O que aconteceu?

Virginia foi acionada no Juizado Especial Cível da Comarca de Londrina, no Paraná. O caso foi iniciado pelo montador e vendedor Cleber Salgado Masson. Nos documentos aos quais a coluna teve acesso, com exclusividade, Cleber diz ser credor da famosa em um título executivo de confissão de dívida. Segundo ele, Virginia Fonseca assumiu no documento o pagamento de um valor de R$ 23.480. Assinado em 2020, o documento seria referente a serviços prestados em favor da famosa de mão de obra, manutenção e instalação de móveis em uma sala comercial.

Cleber alega que Virginia pagou somente a entrada do serviço, uma vez que teria parcelado o débito. O montador diz ter ajuizado a ação somente no início deste mês, pois, até então, não teria encontrado o documento que ampara a cobrança.

Pedidos à Justiça

Agora, o montador e vendedor pede socorro à Justiça para que Virginia Fonseca pague o montante atualizado de cerca de R$ 57 mil. Ele pede que, caso o valor não seja quitado, a famosa tenha seus bens penhorados e seu nome seja registrado no cadastro de inadimplentes.

Cleber deixou claro, desde o início, que dispensa a audiência de conciliação, considerando que a suposta devedora é rica e pode, com isso, pagar o valor. Vixe!

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet.