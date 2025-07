Procurado por violência doméstica é preso com drogas e munições. Veja

Policiais militares do 9º Batalhão prenderam um homem que era procurado pela Justiça por violência doméstica, no âmbito da Lei Maria da Penha. Ele foi detido no sábado (12/7), dentro de casa, no Gama (DF).

Antes de conseguirem entrar na residência, os PMs informaram que bateram várias vezes na porta, mas o homem, mesmo estando em casa, não atendeu.

Após os militares ouvirem um barulho e a voz do criminoso mandando o cachorro “calar a boca”, eles arrombaram a porta e entraram no local.

Veja o momento da prisão:

1 de 4 O procurado por violência doméstica preso por tráfico de drogas Reprodução / PMDF 2 de 4 Munições e dinheiro apreendidos Reprodução / PMDF 3 de 4 Porção de cocaína Reprodução / PMDF 4 de 4 Momento da prisão Reprodução / PMDF

O procurado foi pego de surpresa. Ele estava de bermuda e, segundo informações policiais, visivelmente nervoso.

Durante as buscas no local, os PMs encontraram dentro de um rack porções de crack e cartelas com comprimidos de Rohypnol, medicamento usado no tratamento de insônia.

Os policiais também localizaram um carregador de pistola com oito munições intactas, dois celulares e R$ 840 em espécie.

O foragido foi levado para a 14ª Delegacia de Polícia (Gama) e também foi autuado por tráfico de drogas e posse de munição.