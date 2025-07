Procuradora alerta que feminicídio pode ser evitado e não só remediado

Ao mesmo tempo que o Brasil tem uma queda na violência, o país registrou crescimento nos feminicídios.

Segundo o Anuário da Segurança divulgado nesta quinta-feira (24), a cada hora, ao menos 29 mulheres sofreram lesões dolosas no contexto da violência doméstica no ano de 2024.

E ao menos 10 mulheres são vítimas de perseguição por hora no Brasil em 2024.

E parte dessas mulheres foram vítimas mesmo estando sob medida protetiva. Para os especialistas, isso revela que o Estado reage, ou seja, a ação acontece somente após a violência ter sido manifestada ou denunciada.

A procuradora de justiça do Ministério Público de São Paulo, Nathalie Malveiro, em participação no programa do Noblat afirma que é preciso dar atenção não somente em remediar, mas em prevenir que o crime ocorra:

“A Lei Maria da Penha é uma legislação extremamente moderna, ela traz todos os instrumentos de proteção para as mulheres. O problema é que nós vemos sempre o campo político reagindo a uma situação dessas com aumento de pena. Isso não vai solucionar”

Durante sua participação, a procuradora explica as camadas dessa violência e sobre os demais dados do anuário, como a situação de São Paulo, que carrega aumento de 61% na taxa de vítimas de intervenções policiais, por exemplo.

Assista aqui: