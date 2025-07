Produção local ganha destaque no Espaço Sebrae na Expoacre Juruá 2025

Mel, farinha de mandioca, farofas, óleos e essências, doces de banana e camisas regionais são alguns dos produtos disponíveis na Loja Colaborativa do Espaço Sebrae na 20ª edição da Expoacre Juruá, que acontece até o dia 6 de julho, em Cruzeiro do Sul.

O apicultor Carlos Cesar, da empresa Mel Mata Nativa, atua no ramo há 15 anos, mas apenas recentemente formalizou o negócio. Ele, que participa da feira no Espaço Sebrae pela primeira vez, viu a atividade como uma saída para o desemprego.

“Meu pai já é apicultor, então, quando fiquei desempregado em 2010, vi ali uma forma de trabalhar e ganhar dinheiro. Recentemente, procurei o Sebrae porque quis me profissionalizar na área e, com isso, tenho recebido todo apoio, inclusive o incentivo para participar da feira”, destacou Carlos Cesar.

A coordenadora de Negócios do Sebrae, Rina Suarez, explica que a ideia da Loja Colaborativa é fazer com que o visitante vislumbre o potencial produtivo do Acre. “É importante destacar que todos são produtos aqui da região. Nosso objetivo é trazer para a feira a valorização do produtor e mostrar o que eles conseguem fazer a partir de um único produto”, disse.

De acordo com Carlos Cesar, seu produto está sendo bem aceito pelos visitantes, o que aumenta suas expectativas em comercializar para fora da cidade. “Aqui no espaço temos a degustação direto do favo, e os visitantes gostam muito. Isso, para mim, é incrível. Eu amo o que faço, costumo dizer que eu cuido das minhas abelhas e elas cuidam de mim, elas são o meu sustento. Inclusive, estamos em processo de buscar a regulamentação tanto para vender aqui dentro do estado quanto em todo o Brasil.”

O fomento aos pequenos produtores é um dos pilares que move o Sebrae. Rina Suarez reforça o papel da instituição nesse processo. “Nosso papel é orientá-los, levá-los pelo melhor caminho. Trabalhamos a gestão, as finanças, a comercialização, até mesmo a identidade visual de uma embalagem correta. Então, em tudo isso, o Sebraese faz presente”, enfatizou.

A Loja Colaborativa está aberta para visitação e comercialização durante todas as noites da feira, das 18h às 23h, no Espaço Sebrae. Mais detalhes sobre a programação serão divulgados no Instagram @sebraenoacre.