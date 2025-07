Produtor acreano lança nova música com Luísa Sonza, MC Lan e outros artistas nacionais; conheça

O produtor musical Duace, que começou sua trajetória dentro do mercado musical no estado do Acre, está prestes a realizar o lançamento de mais um projeto junto de MC Lan, no começo do mês de agosto. Entre as maiores parcerias das novas músicas, está Chuva, que conta com participação especial de Luisa Sonza.

O projeto contará com uma série de músicas que serão publicadas no canal do YouTube de MC Lan, e também contará com a participação de Adel, DJ acreano convidado por Duace.

“É um projeto muito bacana, trabalhamos com muita gente boa, o Lan trouxe diversas parcerias interessantes pro projeto como a Luísa Sonza e a Tainá Costa, ainda consegui trazer um DJ acreano pra trabalhar em uma das faixas com a gente”, disse o produtor ao ContilNet.

O produtor ainda reforça que planeja fazer mais colaborações com o cenário acreano e que está procurando por parcerias com artistas locais.

“Quero poder movimentar mais o cenário no Acre, conseguir trazer mais gente pra produzir com a gente, achar mais talentos por aí e fazer um material diferente, com outras referências”, contou.

O produtor musical disponibilizou ainda um e-mail ([email protected]) para que os interessados possam enviar suas produções, que serão selecionadas por Duace no futuro.

Em território nacional, já atuou como produtor ao lado de diversos nomes da música brasileira, como Alok, Criolo, Edi Rock e MC Lan. No cenário internacional, colaborou com artistas como System of a Down e Jon Batiste.

A música já tem data de lançamento programada: dia 11 de agosto.

