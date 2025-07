Professor premiado nacionalmente lança obra sobre cultura e transformação social

Na próxima sexta-feira (18), Cruzeiro do Sul receberá o lançamento presencial da obra mais recente do educador, artista e escritor Aldemir Maciel, que compartilha, em livro, momentos marcantes de sua trajetória dedicada à cultura cruzeirense. A cerimônia será realizada no Teatro Nauas e marca uma nova fase de divulgação do título, já lançado virtualmente em centenas de plataformas pelo Brasil, incluindo Amazon, Magalu e o site da editora APRIS.

“Essa marca na cultura de Cruzeiro do Sul, que eu dediquei toda a minha vida e que dedico até hoje, é o que este livro conta. Em 2013 essa história ganhou forma, e agora, mais do que nunca, quero que ela chegue às pessoas”, destaca Aldemir.

O livro, que está disponível nas versões física e digital, traz memórias pessoais e coletivas, resgatando marcos da cultura local e a própria superação do autor. “Tudo é possível. É possível renascer, é possível se superar e é possível ter vitórias maravilhosas. Essa é a mensagem principal que quero transmitir”, afirma emocionado.

Entre os grandes feitos narrados, Aldemir relembra o início de sua carreira musical com o lançamento do CD Foi Loucura, em 2001, e o surgimento do projeto Ritmos da Amazônia, que mudaria sua vida e a de centenas de jovens da cidade. Em 2013, o projeto o levou a Brasília, onde foi reconhecido nacionalmente com o título de melhor professor do Brasil, um feito inédito para Cruzeiro do Sul.

“O projeto nasceu na Escola Flodo Arta Cabral, que considero o berço da cultura cruzeirense. Foram 15 anos intensos, com centenas de alunos vivenciando arte, música e identidade amazônica.”

A obra também reforça o impacto duradouro do seu trabalho como educador. Aldemir compartilha, com orgulho, o momento em que uma ex-aluna, hoje professora, utilizou sua imagem e história em uma aula sobre cultura cruzeirense. “Eu sempre disse que podemos gostar da cultura de todo o Brasil, mas devemos valorizar a nossa. Aqui temos talentos incríveis.”

Além de Cruzeiro do Sul, o autor pretende lançar o livro presencialmente em outros municípios do Acre, levando sua história e a riqueza da cultura regional para mais pessoas.

A comunidade é convidada a participar do evento e celebrar com Aldemir Maciel esse marco na história cultural do Vale do Juruá.

Veja o vídeo: