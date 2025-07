Professora de escola particular é encontrada morta, parcialmente nua e com sinais de violência

O corpo de Soraya Tatiana Bomfim Franca, de 56 anos, professora de um colégio particular de Belo Horizonte, foi encontrado com sinais de violência e parcialmente despida, no domingo (20), em Vespasiano, na região metropolitana de Belo Horizonte.

De acordo com a Polícia Civil de Minas Gerais, Soraya foi vista pela última vez na noite de sexta-feira (18). O filho da professora registrou o desaparecimento no sábado, após perceber que a mãe não respondia às mensagens. Ele relatou que a última vez que viu Soraya foi em casa, antes de sair para uma viagem.

Após não conseguir contato, o filho acionou a tia, que mora no mesmo prédio. Um chaveiro foi chamado para abrir a porta do apartamento, onde a tia constatou que Soraya não estava. O local não apresentava sinais de arrombamento, e o carro da professora estava na garagem. No entanto, a chave do apartamento, o celular e os óculos da vítima estavam desaparecidos.

Ainda segundo o filho, as imagens do circuito de segurança do prédio e da vizinhança não mostraram a presença da mãe. O corpo foi encontrado por policiais sob um viaduto, após acionamento para o local. Não havia testemunhas quando os agentes chegaram.

O corpo estava coberto por um lençol e apresentava sinais claros de violência. O filho da professora foi chamado para reconhecer o corpo no Instituto Médico-Legal (IML). Até o momento, a polícia não divulgou informações sobre suspeitos ou motivação do crime, que está sob investigação por meio de inquérito instaurado para apurar o caso.