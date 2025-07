Professora ganha sabonete e bilhete de aluna por tê-la ensinado a ler e escrever

A publicação de uma professora de alfabetização voltou a circular nas redes e emocionar a Web. Sonya ganhou um sabonete e um bilhete de agradecimento de sua pequena aluna por ter ensinado ela a ler e a escrever.

“Tia Sonya” divulgou nas redes sociais o momento mais que especial e recebeu diversos comentários e saudações por ela ter marcado a vida da criança de uma forma inesquecível.

O bilhete escrito com letra de forma diz: “Professora obrigado de ter me ensinado a ser boa aluna. Estou muito grata da senhora ter tirado minha dificuldade, de ter me ensinado a ler e escrever”, afirma a pequena aprendiz.

A educadora não só fotografou e postou o sabonete e o recado, como ficou encantada pelo gesto de reconhecimento da criança. “Se algum dia pensar em desistir, lembre-se que tem gente pequena de olho você”, disse Sonya.

Ainda de acordo a professora, a aluna teve a delicadeza de escolher o produto de higiene um símbolo próximo ao que ela acredita ser o ideal de professora: uma flor. Internautas reagiram nas redes. “Sou professora e ninguém pode imaginar o quanto esse sabonete vale muito mais do que qualquer dinheiro”, disse uma pessoa.