Professora narra história de superação em estreia literária no Museu dos Povos Acreanos

A professora aposentada Marlete Andrade lança, no próximo dia 12 de julho, às 17h, no Museu dos Povos Acreanos, sua primeira obra literária intitulada Dos Cafundós do Judas. O livro, financiado com recursos próprios, retrata uma trajetória marcada por dor, superação e descoberta, narrada em primeira pessoa por uma mulher amazônida que venceu os traumas da infância e adolescência por meio da educação.

Na publicação, Marlete compartilha experiências intensas de silenciamento e preconceitos que enfrentou ao longo da vida. Segundo a autora, a motivação para transformar sua história em livro surgiu durante um processo terapêutico conduzido por uma psicanalista, que utilizou técnicas como a hipnose para ajudá-la a revisitar episódios dolorosos do passado.

“Foi revivendo minhas memórias sob o divã que surgiu a ideia do livro. Incentivada pela psicanalista, minhas filhas e amigos próximos, entendi que minha história merecia ser contada. É um testemunho de fé, força e perseverança”, revela a autora.

Marlete Andrade é formada pela Universidade Federal do Acre (UFAC) e dedicou 28 anos à educação pública em Rio Branco, atuando como professora alfabetizadora, docente do Ensino Fundamental II e bibliotecária. Criadora do projeto “Caixas de Leitura”, sempre buscou estimular o hábito da leitura entre os alunos. Atualmente, dedica-se à escrita de obras voltadas ao desenvolvimento da inteligência emocional.

No mesmo evento, a professora e pesquisadora Dr. Olinda Batista Asmar, membro da Academia Acreana de Letras (AAL), também apresentará seu novo livro Panorama da Literatura Acreana, resultado de anos de pesquisa junto a alunos do curso de Letras da UFAC.

A entrada no evento é gratuita, e os livros estarão disponíveis para compra. Dos Cafundós do Judas será lançado ao preço de R$ 30,00.